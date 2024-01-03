Yıllık 32 milyon tonluk atık! İşte böyle ayrıştırıyorlar!

Çöplerin evde ayrıştırılmasını teşvik etmek için pek çok devlet kendi kurallarını devreye sokarken ülkemizde geri dönüşüm oranı sadece yüzde 30 seviyelerinde. Ülkemizde nüfus artışı ve aşırı tüketim nedeniyle ortaya çıkan katı atık miktarı yıllık yaklaşık 32 milyon tona ulaşıyor. Geri dönüşüm oranı ise yüzde 30'larda.

Süreç nasıl yönetilecek?

Geri dönüşüm, atık malzemelerin toplanması, işlenmesi ve dönüştürülerek yeni ürünlerin üretilmesini ifade eder. Bu süreç, kullanılmış veya atık malzemelerin çevreye zarar vermesini engellemeye ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya yardımcı olur. Bu süreçte lk adım, atık malzemelerin toplanmasıdır. Toplama işlemi; evlerden, iş yerlerinden, okullardan ve toplumdan elde edilen geri dönüşüm ürünlerinin çeşitli toplama noktalarında bir araya getirilmesidir.

Dönüşüm aşaması

Toplanan malzemeler geri dönüşüm tesislerine taşınır. Burada, malzemeler farklı türlerine ve kompozisyonlarına göre ayrıştırılır.

İşlenen malzemeler, yeni ürünlerin üretimi için kullanılır. Örneğin, geri dönüşmüş plastikler, yeni plastik ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Geri dönüşüm malzemeleri, çeşitli endüstrilerde, inşaat sektöründe, ambalaj endüstrisinde ve daha birçok alanda kullanılabilir.

Dönüştürülen malzemeler, yeni ürünlerin üretilmesinde kullanılır. Bu ürünler arasında geri dönüşümlü kağıt ürünleri, geri dönüşümlü plastik ürünler, geri dönüşümlü cam ürünler ve daha fazlası bulunur.

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Yeniden ile farkı nedir?

Yeniden kullanım, atık maddelerin veya ürünlerin orijinal işlevlerini koruyarak tekrar kullanılması işlemidir. Bu yaklaşım, atıkların azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye daha az zarar verilmesi amacıyla kullanılır. Yeniden kullanım, atık hiyerarşisinin en üstünde yer alır. Atıkların geri dönüştürülmeden önce, mümkünse yeniden kullanılması önerilir.

Yeniden kullanımın temel özellikleri şöyle:

Atık Azaltma: Yeniden kullanım, atık miktarını azaltmaya yardımcı olur. Bu, çöp depolama alanlarına gitmeyen veya geri dönüşüm işlemine tabi tutulmayan malzemelerin sayısını azaltır. Kaynakların Korunması: Yeniden kullanım, yeni ürünlerin üretimi için gerekli olan doğal kaynakların tüketilmesini azaltır. Bu, enerji tasarrufuna ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Orijinal İşlevin Korunması: Yeniden kullanım, atık ürünlerin orijinal işlevlerini korumasını gerektirir. Ürünler, onarılabilir veya temizlenir ve sonra tekrar aynı amaçla veya benzer amaçlarla kullanılabilir.