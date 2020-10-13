“Yıllık 20 milyon $ ithalata çözüm”

Ertuğrul Şahan Eskişehir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Otomobilinin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka’daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakanlığın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında cevher, rafineri üründen daha katma değerli ürünler üretme hedefi olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu vurgulayarak, “Yerli otomobilde de burda üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton hammaddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz” şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçileceğini ve ilk etapta 10 ton üretileceğini kaydederken, önümüzdeki yıldan itibaren ise 500 ton üretim yapılacağını söyledi.

Oruç Reis kaldığı yerden devam ediyor!

Bakan Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’yle Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında çalıştığını ifade ederek, “Oruç Reis bakım ikmal ve bir sonraki göreve hazırlık kapsamında Antalya’daydı. Şu anda Doğu Akdeniz’deki programına kaldığı yerden devam ediyor” dedi. Çalışmaların uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiğine değinen Dönmez, “Kendi yetki alanımızdaki sahalarda kimsenin gözü ve sözü olmasın. Diyalog süreci de başlamıştı. Devam edecek. 22 Ekim’de sonra iş planı kapsamında Doğu Akdeniz’de devam etmeyi planlıyoruz. Diplomaside bir sekteye uğrama söz konusu değil. Biz masadayız, karşı taraf olur mu olmaz mı bilemiyorum. Geçmişte Yunan tarafı masaya gelmeyen taraf olarak tescil edilmişti” şeklinde konuştu. Dönmez, Karadeniz’deki doğal gaz keşfine ilişkin ise şöyle konuştu: “İki katmanda çalışmaları tamamlamıştık. ‘Varsa açıklarız’ demiştik şu an sondaj bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın programına göre, keşif yakalanırsa tespit yapılırsa bu müjdeyi paylaşmış olacağız.”

Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları yapılacak

Bakan Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine eklerken, yıllık 20 milyon dolar ithalatın bu şekilde önleneceğini belirtti. Daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çeken Dönmez şöyle devam etti: “Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Deka diye adlandırılan ham madde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin batarya da ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik dar boğazı olabiliyor. İnanınca oluyor inanmak işin yarısı, Eti Maden’i kutluyorum.”