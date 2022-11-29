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İSLAM Yıllardır İslam'ı araştıran Belaruslu tercüman Müslüman oldu
İSLAM

Yıllardır İslam'ı araştıran Belaruslu tercüman Müslüman oldu

Yıllardır İslam dinini araştırdığını söyleyen Belaruslu tercüman Volha Bolat, Kelime-i Şehat getirerek Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 16:43:00 - 2022-11-29 16:58:23
Yıllardır İslam'ı araştıran Belaruslu tercüman Müslüman oldu

Belaruslu tercüman Volha Bolat, Amasya Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak Meryem ismini aldı.

Alanya’da tanıştığı Amasyalı Serhat Bolat ile evlenip Türk vatandaşlığına geçen ve 7 dil bilen Volha, daha sonra İslam dinine merak saldı. Ardından eşinin memleketi Amasya’ya gelen genç kadın Müslüman olmaya karar verince Amasya Müftülüğüne başvurdu. Amasya Müftülüğünde 'İhtida Merasimi' düzenlendi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

İl Müftü Vekili Harun Aydoğdu’dan İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler alması sonrası Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

'İhtida belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitap kitaplardan hediye edilen Bolat, “Şu anda çok heyecanlı ve duyguluyum. Uzun yıllar boyunca İslam dinini araştırdım ve etkilendim. Müslüman oldum” diye konuştu.

Bolat, yapılan duanın peşinden 'Meryem' ismini aldı.

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