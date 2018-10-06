Yıllarca karşı çıktılar! Şimdi kendileri açtılar
CHP'nin yıllarca karşı çıktığı sıbyan mekteplerinden biri CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından açıldı.06 Ekim 2018 Cumartesi 15:21
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kentte 4-6 yaş Kur'an Kursu mektebinin açılışını gerçekleştirdi. CHP'li Salman'ın sıbyan mektebi açılışına katılması ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması CHP'de okları Salman'a yöneltti.
CHP yönetimi yıllarca sıbyan mekteplerine karşı çıktı. Ülke genelinde açılan sıbyan mekteplerini engellemek adına neredeyse tüm CHP'li yöneticiler hamle yaptı.
TBMM'ye soru önergesi verdiler
Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 4 -6 yaş arasındaki küçük çocuklara din eğitiminin verilmesinin zihinsel,psikolojik etkileri, soyut ve somut düşünme yetilerinin gelişmesi konusunda ciddi sonuçlar oluşturacağını belirterek, Milli Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi vermişti.
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