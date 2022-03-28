Yıllarca dinle, dindarla savaşanlara 'zoraki' cenaze töreni

Fatih Selek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ölmeden önce cenaze namazı istemediği yönünde vasiyette bulunan "Tırmıkçı yazar" Aydın Engin'in tutarlı davrandığını belirterek, "Yıllarca dinle, dindarla, hocayla hacıyla mücadele edenlere ölünce 'zoraki' cenaze töreni düzenlenmesi doğru gelmiyor bana" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Aydın Engin diye bir yazar vardı. Sıkı solcuydu. Cumhuriyet'te 'Tırmık' diye bir köşesi vardı. Öldü. Gidişi bir tek Cumhuriyet'te haber olmadı.

Gazetelerden okuduğumuza göre ölümünden önce vasiyet etmiş, "cenaze töreni istemiyorum", diye. Tören dediği namaz. Çengelköy'de cenaze namazı kılınmadan gömüldü.

Yıllarca dinle, dindarla, hocayla hacıyla mücadele edenlere ölünce 'zoraki' cenaze töreni düzenlenmesi doğru gelmiyor bana. Tırmıkçı yazar tutarlı davranmış.

Bazılarına örnek olabilir!.."