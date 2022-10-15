Yıllar sonra yuvaya dönüyor!

Galatasaray'da gözler yerli transferine çevrildi. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelebilir. Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Efecan Karaca için Okan Buruk olumlu rapor sundu.

Bu raporun ardından Dursun Özbek ve yönetimi girişimlere resmen başladı. 2005 yılında Galatasaray altyapısında futbola başlayan Efecan Karaca'nın da sarı-kırmızılılara gelmeyi çok istediği ifade edildi.



Galatasaray'da kanatlarda yaşanan sorun için düğmeye basıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den iyi performans alamayan Okan Buruk, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı gözüne kestirdi.

Sezon başında Trabzonspor'un listesinde olan fakat Alanyaspor ile anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen Efecan için şimdi de Galatasaray devreye girdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği ifade edildi.

2005 yılında Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. Efecan'ın Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.