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Medya Yıllar sonra ilk kez konuştu! Muhteşem Yüzyıl rezaletinde Meryem Uzerli itirafı
Medya

Yıllar sonra ilk kez konuştu! Muhteşem Yüzyıl rezaletinde Meryem Uzerli itirafı

700 yıl cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nu basit bir çadır devletiymiş gibi gösteren rezil dizi Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı, yıllar sonra dizinin başrol oyuncularından Meryem Uzerli ile ilgili çarpıcı itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:01:00 -
Yıllar sonra ilk kez konuştu! Muhteşem Yüzyıl rezaletinde Meryem Uzerli itirafı

2011-2014 arasında yayınlanan, Osmanlı İmparatorluğu'nu sanki saray çatışmalarından ibaretmiş gibi göstererek küçültmeye çalışan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli, 2013 yılında "tükenmişlik sendromu" yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti.

Rezil dizi "Muhteşem Yüzyıl"ın yapımcısı Timur Savcı, yıllar sonra Uzerli hakkında konuştu.

Saygısızlık ve şımarıklık

Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube programı "Hayat Okulu"na konuk olan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı.
Savcı, "Meryem'in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem'in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık" dedi.

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Yorumlar

İlhan Cengiz

:) Adamsın
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Mustafa

Uzerli bilmeden hayırlı bir iş yapmış Osmanlı yı aşağılayan bir senaryo ya yapımcı olmak ta ayrı bir açmaz bir de soğukkanlı oluşunu seri katilliğe bağlamasıda tuhaf bir böbürlenme
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