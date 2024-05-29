Yıllar sonra gündeme geldi! İşte 2060 yılına kadar çıkması beklenen 6 savaş! Dudak uçuklatan plan!

Çin eski Devlet Başkanı Hu Jintao'nun 2012 yılında yerini bıraktığı Şi Cinping, ülkeyi tarihî 'ihtişamına' yeniden kavuşturma yolunda bir dizi strateji açıkladı. Şi'nin 'Çin Rüyası' olarak bilinen vizyonu açıklamasını takip eden günlerde devlete bağlı Çin Haber Servisi, Pekin'in gelecek planlarına ışık tutan bir makale yayınlayarak ülkenin savaşa gireceği bölgeleri ve tarihlerini duyurdu.

2013 yılında küresel ölçekte pek dikkat çekmeyen o analiz, Hindistan medyası tarafından yeniden gündeme sokuldu. İnternet gazetesi EurAsianTimes'ta yeniden yayınlanan makale "Çin'in Gelecek 50 Yılda Kesinlikle Savaşacağı 6 Cephe" başlığını taşıyor.

'Tarihsel' olarak gördüğü topraklara yeniden kavuşma hedefiyle küresel güç perspektifi yansıtan Çin devleti, resmi yayın organında servis edilen makalede ilk sıraya Tayvan'ı yerleştirdi.

İşte Tayvan'dan Tibet'e, denizdeki adalardan Moğolistan'a ve nihayetinde Rusya'ya uzanan savaş projeksiyonu...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1-TAYVAN'IN BİRLEŞMESİ (2020-2025)

Tayvan'la barışçıl birleşme çözümünün gerçekçi olmadığını kaydeden makale, bunun mutlaka savaş yoluyla gerçekleşeceğini iddia ediyor.

2013 yılında yayınlanan makalede 2020 yılına dek Tayvan'da 'Çin ile birleşme referandumu' düzenlenmesi tavsiye ediliyor. Ancak böyle bir refendumda Tayvan halkının birleşme seçeneğine direnmesi, sonrasında ise askerî harekât çözümünün tek geçerli seçenek olarak kalması öngörülüyor. Makaleye göre Tayvan savaşı, 'Yeni Çin'in ilk modern muharebesi olacak.

Çin, ABD ve Japonya'nın müdahil olacağı muharebeden her hâlükârda galip ayrılmayı umuyor. ABD'nin Çin anakarasına saldırması durumunda Pekin yönetimi buna 'topyekûn savaş' ile karşılık vermeyi planlıyor. Böyle bir durumda Çin, 6 ay içerisinde Tayvan ve tüm müttefiklerini yenebileceğine inanıyor.

2-GÜNEY ÇİN DENİZİ ADALARININ KURTARILMASI (2025-2030)

Çinli stratejistler, Tayvan'ın zorla yeniden birleşmesinin diğer aktörlere net bir mesaj olacağını düşünüyor. Tayvan Savaşı'nın ardından 2 yıllık bir toparlanma döneminin ardından Çin, Vietnam ve Filipinler'i müzakere masasına oturtmayı planlıyor.

Makalede, bölge ülkeleri arasında yalnızca Filipinler ve Vietnam, Çin'in egemenliğine meydan okuyacak kadar cesur görülüyor. Çin, diğer Pasifik ülkelerine korku aşılamak amacıyla ilk olarak Vietnam'a saldırmayı tasarlıyor.

Makalenin yazarı, Vietnam'da alınacak başarılı bir sonucun diğer ülkeleri adalar üzerindeki iddialarından vazgeçmeye zorlayacağını belirtiyor. Böylelikle Çin donanmasına Pasifik Okyanusu'na sınırsız geçiş hakkı verilecek. Çin donanması ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yüksek tansiyon devam ediyor.

3-GÜNEY TİBET'İN YENİDEN FETHİ (2035-2040)

1914'te Simla Anlaşması kapsamında İngilizler ve Çinliler arasında McMahon Hattı müzakere edildi ve Çin ile Hindistan arasında yasal sınır belirlendi. Bu anlaşma aynı zamanda Tibet'i 'iç' ve 'dış' Tibet olarak ikiye ayırıyor.

Çin'in itiraz ettiği bu çizgi 1962'deki Çin-Hindistan Savaşı'na kadar iki ülke arasında fiilî sınır olarak kaldı. 1962 savaşının ardından daha önce Kuzey-Doğu Sınır Bölgesi olarak bilinen yer Arunaçal Pradeş şeklinde yeniden adlandırıldı.

Çin, Hindistan'ı alt etme ve Güney Tibet olarak adlandırdığı bölgeyi güç kullanarak geri alma becerisine güveniyor. Bu strateji aynı zamanda Hindistan'da ayrılıkçılığı kışkırtmayı, Keşmir'in geri alınmasında Pakistan'ı desteklemeyi ve Güney Tibet'e bir yıldırım saldırısı başlatmayı içeriyor.

4-DIAOYU VE RYUKYU ADALARININ FETHİ (2040-2045)

Makalede 21. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çin'in iki Japon ada zinciri üzerinde hak iddia edeceği görülüyor. Bu adalar Çinlilerin Diaoyu dediği Senkaku Adaları ile Nansei olarak bilinen Ryukyu.

Yazar, Ryukyu adalarını eski Japon topraklarının bir parçası olarak gösteren Japonya'yı yanlış bilgi yaymakla suçluyor. Çin, bir Amerikan üssünün bulunduğu Okinawa adasını da kapsayan bu ada zincirlerinin 'Japon ve Amerikan işgali altında olduğunu' kaydediyor.

Adalar için yapılacak savaşta Avrupa ve Rusya'nın tarafsız kalacağı öngörülüyor. Bu senaryoda yazar, Çin'in 6 ay içerisinde Japonya-Amerikan ittifakına karşı hızlı bir zafer kazanacağını ileri sürüyor.

5-MOĞOLİSTAN'IN İSTİLASI (2045-2050)

Moğolistan, Çin'in potansiyel hedefleri arasında 5. sırada bulunuyor. Makalenin yazarı, 'Dış Moğolistan' olarak andığı toprakları Çin'e bağlı 'İç Moğolistan' eyaletinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Tayvan'ın ele geçirilmesinin ardından Pekin yönetiminin Moğolistan iddialarını daha sık dile getirmesi bekleniyor. Moğol halkına 'Çin ile birleşme' konusunda referandum düzenleme teklifi de makalede yer verilen hususlar arasında bulunuyor.

Yazar, Moğol halkının 'barışı değil savaşı seçmesi durumunda', yani birleşme yerine bağımsızlığı tercih etmesi halinde 2045 yılından itibaren bu ülkeye askerî müdahalenin başlayacağını öngörüyor.

6-RUSYA İLE SAVAŞ (2055-2060)

Geniş Rus steplerini doğal yayılma alanı olarak gören Çin'in bu ülkeye yönelik planları makalede kendine yer buluyor.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler sıcak seyretmesine rağmen, Çin devletinin zihinsel kodlarında, Rusya'nın Çin'e ait olan devasa topraklara konduğu algısı var. Bu nedenle iki taraf da birbirlerine derin bir güvensizlik besliyor.

Gelecek öngörüsüne ışık tutan makalenin yazarı, 2045 yılına gelindiğinde Rusya'nın güç ve nüfuzunda azalma olacağını öngörüyor. Bu fırsatı değerlendirmeyi ve Çin'in 5 ayrı cephede savaşmış olmanın getirdiği askerî deneyimden faydalanmayı uman yazar, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor.

Gerekirse nükleer silahlara başvurmaya, özellikle de önleyici bir saldırı yoluyla Rusya'nın nükleer cephaneliğini etkisiz hale getirmeye hazır olunması gerektiğini vurguluyor.

Rusya'nın nükleer varlıkları etkisiz hale getirildiğinde Moskova yönetiminin tartışmalı bölgeleri Çin'e teslim edeceği umuluyor.

Bu senaryolardan hangilerinin gerçeğe dönüşeceğini zaman gösterecek.