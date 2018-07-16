Yıllar sonra geri döndüler! Emekliler huzuru köylerinde buldu

Uzun yıllar kamu veya özel sektörde çeşitli görevlerde bulunup emekli olanlar, yaşamlarını, köylerine dönerek atalarından miras topraklarda sürdürüyor.

Büyük şehirlerde yıllarını geçiren, insan kalabalığı, trafik yoğunluğu arasında stresli bir yaşam süren birçok kişi, emekli olduktan sonra genellikle bütçesine göre ya bir sahil kasabasına yerleşiyor ya da doğup büyüdükleri memleketlerine, baba ocaklarına dönüyor.

'BAĞ VE BAHÇEYLE UĞRAŞMAK İNSANI ÇOK RAHATLATIYOR'

Köylerinde, kırsal mahallelerinde ticari olarak hayvan ve meyve yetiştiriciliği yapanlar kadar evinin bahçesinde küçük çaplı sebze üretimiyle ilgilenenler, şehir yaşantısına göre daha sakin ve stressiz bir yaşam sürüyor.

Emekli olunca memleketi Balıkesir'de, Manyas ilçesinin kırsal Salur Mahallesi'ne yerleşen emekli polis Fahri Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıl kamuda görev yaptığını, 2 yıl önce eşi Kadriye Özmen ile doğup büyüdüğü yere taşındığını söyledi.

Rahat ve sakin bir yaşamı tercih ettiği için buraya geldiğini dile getiren Özmen, "Çok keyifli bir yaşam. Bahçede sebze ekiyorum, onlarla uğraşıyorum, doğayla baş başa kalıyorum. İstanbul'da gürültüden çok sıkıldık. Bağ ve bahçeyle uğraşmak, insanı çok rahatlatıyor. Herkese tavsiye ederim." dedi.

'GÜRÜLTÜ YOK, KALABALIK YOK, TRAFİK YOK'

Kırsal Börülceağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ünver Erdoğan ise kamuya ait bir bankanın şube müdürlüğünden emekli olduktan sonra baba ocağına geri dönüp, çocukluğundan beri sevdiği bahçe ve koyunlarla ilgilendiğini söyledi.

Mahalleye yaklaşık 6 yıl önce geldiğini ve 50 civarında koyunu bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Küçük bir ağılda birkaç koyun kuzuyla başladım. Sayı artıyor, doğum oluyor, ben seviniyorum. Doğayla iç içe yaşamak çok güzel. Emekliler için, özellikle sağlıklı yaşam sürme adına en iyisi köy yaşamı. Gürültü yok, kalabalık yok, trafik yok." diye konuştu.

Uzun yıllar büyük bir firmada bölge müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olup 1,5 yıl önce kırsal Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen Tahir Karamehmetoğlu da eşi Hilal Can Karamehmetoğlu ile babadan kalma evi restore ettirdiklerini ve burada yaşadıklarını anlattı.

Evinin bahçesindeki güllerle ilgilendiğini ve meyve yetiştiriciliği yaptığını anlatan Karamehmetoğlu, "1946 yılında bu köyde doğdum, ilkokul, ortaokulu Manyas'ta, liseyi Bandırma'da okudum. İstanbul'da üniversiteden mezun olduktan sonra Koç grubunda 28 yıl görev yaptım. İstanbul ve Bursa'da yaşadım uzun yıllar. Köyde huzuru buldum. Herkese köy yaşamını tavsiye ederim. Giderler az, mutluluk çok." ifadelerini kullandı.

'HUZUR BULDUK'

Kırsal Kayaca Mahallesi'ndeki baba ocağına emeklilik sonrası geri dönen üç çocuk babası 64 yaşındaki Saffet Yılmaz ise eşi Züleyha Yılmaz ile bahçelerine ektikleri sebze ve meyve ile tavuklarıyla ilgileniyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden 2005 yılında emekli olup doğduğu yere yerleşen Saffet Yılmaz, "Kayaca'dan 1979 senesinde ayrılarak, emniyet teşkilatına girdim. Şehirden bıktığımız için köye yerleştik. Burada hayatımızı geçiriyoruz. Huzur bulduk, sakiniz, araç gürültüsü, kalabalık, stres yok." diye konuştu.