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Gündem Yıllar sonra gelen itiraf! 'Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm’
Gündem

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm’

Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan eski Hava Harp Okulu öğrencisi, bir haftalığına konferans için ABD'ye gönderildiği esnada gizlice FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in malikanesine götürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:46:00 -
Yıllar sonra gelen itiraf! 'Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm’

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca eski askeri okul öğrencisi B.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen B.A, örgütle 2008'de lise öğrencisiyken yaşadığı İnegöl'de bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını aktardı.

B.A, lise son sınıftayken örgüt tarafından askeri okullara hazırlandığını ve bu yüzden gittiği dershanenin değiştirildiğini anlattı.

Daha sonra üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiğini belirten B.A, şunları kaydetti:

"Üniversite tercihi yaptığım sırada askeri okula da başvurmuştum. Örgütteki abiler bana ve aileme ulaşıp, 'Babanın maddi durumu iyi değil, harp okulundan mezun olunca direkt teğmen olarak maaş alıyorsun, pilot olacaksın. Üstelik hukuk okursan meslek garantisi yok.' dediler ve bizi harp okulu konusunda ikna ettiler. 2011'de harp okulunu kazanınca mülakattan önce beni çalıştırdılar, taktikler verdiler. Okula girince, ima yoluyla namaz kılmamız, çeşitli gizlilikleri ve ankesörlü telefonlardan arama gibi yöntemleri uygulamamız konusunda uyarıldık."

"Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm"

B.A, konferans için bir haftalığına ABD'ye gönderildiğine değinerek, "Okuldayken bir komutanımız kredi notu ve disiplin notu ortalaması yüksek olan 35-40 öğrenciyi toplayarak dünya çapındaki ülkelerde her yıl yapılan bir konferans için makale yazmamızı söyledi. Ben de duygusal zekanın askeri yöneticiler ve öğrencilere etkisini anlatan bir makale yazdım. Benim ve bir devremin yazıları beğenildi ve ABD'deki üniversiteye gönderildi." ifadesini kullandı.

Daha sonra örgüt sorumlusu M.K'den ABD'ye gönderileceğini öğrendiğini vurgulayan B.A, şöyle devam etti:

"M.K, beni görmeye birini getirdi, o da bana, 'ABD'de bir metronun yanındaki binanın önünde bekleyeceksin, biri gelip seni alacak' dedi. Not almak isteyince ezberlemem konusunda uyardı. Konferans bir hafta sürecekti, bunun 3 günü bu etkinlik için geçti. Söylenen zamanda söz konusu yere gittim. Bir erkek gelip beni bir araca bindirdi, 3-4 saatlik yolculuktan sonra örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin önüne bırakıp oradan ayrıldı."

B.A, evin girişinde arandığını, telefonunun da alındığını belirterek, "Beni aldıkları odada Gülen'in kitaplarını gösterip okuyup okumadığım soruldu. Okumadığımı söyleyince birini verdiler, okumamı söylediler. 3-4 saat sonra beni Gülen'in sohbet adı altındaki toplantısına soktular, bir köşeye geçip oturmamı, soru sormamamı söylediler. Toplantı bitince beni aldıkları yere bıraktılar. Birlikte geldiğim askeri öğrenciler de zaman zaman ortadan kaybolduğundan elebaşıyla görüştürüldüklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Psikolojik baskı yapıldı"

Bir süre sonra örgütten ayrılmaya karar verdiğini, bunun sonrasında da pilotaj eğitimi için gittiği İzmir'de yoğun bir psikolojik baskıyla karşılaştığını anlatan B.A, şunları kaydetti:

"Örgütten olmayanlara daha fazla baskı yapıldığı için bazı arkadaşlarım daha ilk günlerden bu eğitimi bıraktılar. Ben de örgütten ayrıldığım için baskılara maruz kalınca eğitimi bırakmak için dilekçe yazdım, bize 'Dilekçenizde burayı kötülemeyin' denildiği için fizyolojik ve psikolojik durumumu bahane gösterdim. FETÖ'nün badi sistemi içinde yer aldığını bildiğim hiçbir arkadaşım askeri okullarda bu uygulamaya maruz bırakılmadı. Bu da FETÖ'cü olduklarını gösteriyor."

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Yorumlar

7 Düvel Hasan

Sen gene kurtulmuşsun evlat. 15 sene yatıp ahiretini kurtarırsın. Ya hâlâ fettuşii kalanlar?
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Asim keskin

Nasil yani. Bu pilot aptalmiymis, lafa bak ,geldiler aldilar gittiler yaptilar diyor. Yani hic oraya girmek.itememismi..?
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