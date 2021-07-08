Yıllar sonra gelen AK Parti itirafı

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan, aynı zamanda CHP'nin eski Milletvekillerinden Murat Karayalçın, eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Karayalçın, Ecevit'in AK Parti'nin iktidar olacağını söylediğini ve işbirliği yapmaları yönündeki teklif için, “Artık çok geç” dediğini belirtti.

Karayalçın'ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

“Aslında ben bir de Bülent Bey’i 2002 Kasım seçimine giderken Başbakanken ziyaret etmiştim. Bülent Bey, hatırlarsınız, seçim kararı alındıktan sonra seçime gidilirken AKP geliyor diye AKP’nin kazanacağını gösteren, söyleyen bir demeci vardı. Onun üzerine randevu istedim. Başbakanlık Konutu’nda randevu verdi. Kendisine ‘Böyle bir demeciniz var Sayın Genel Başkanım, bu bizim hepimizin, bütün sosyal demokratların birlikte davranmasını gerektiriyor’ dedim. Bülent Bey de o görüşmede ‘Artık çok geç’ demişti.”