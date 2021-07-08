  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar ilk teslimatı yaptı!
Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Hükümetin zam teklifi belli oldu
Afrika’da Kovid-19 vakalarında rekor artış
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Gündem Yıllar sonra gelen AK Parti itirafı
Gündem

Yıllar sonra gelen AK Parti itirafı

CHP'li siyasetçi Murat Karayalçın, eski Başbakan Bülent Ecevit'in AK Parti iktidarının geleceğini öngördüğünü ve artık işbirliği yapsalar dahi AK Parti'nin durdurulamayacağını söylediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 16:01:00 -
Yıllar sonra gelen AK Parti itirafı

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan, aynı zamanda CHP'nin eski Milletvekillerinden Murat Karayalçın, eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Karayalçın, Ecevit'in AK Parti'nin iktidar olacağını söylediğini ve işbirliği yapmaları yönündeki teklif için, “Artık çok geç” dediğini belirtti.

Karayalçın'ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

Aslında ben bir de Bülent Bey’i 2002 Kasım seçimine giderken Başbakanken ziyaret etmiştim. Bülent Bey, hatırlarsınız, seçim kararı alındıktan sonra seçime gidilirken AKP geliyor diye AKP’nin kazanacağını gösteren, söyleyen bir demeci vardı. Onun üzerine randevu istedim. Başbakanlık Konutu’nda randevu verdi. Kendisine ‘Böyle bir demeciniz var Sayın Genel Başkanım, bu bizim hepimizin, bütün sosyal demokratların birlikte davranmasını gerektiriyor’ dedim. Bülent Bey de o görüşmede ‘Artık çok geç’ demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay