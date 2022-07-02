  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Spor

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılmış ve göreve Dimitris Itoudis getirilmişti. Nando De Colo ve Jan Vesely'nin ayrılığı sonrasında takviyelere yönelen sarı - lacivertliler, eski yıldızını transfer etmek üzere...

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:51:00 -
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılmış ve göreve Dimitris Itoudis getirilmişti. Nando De Colo ve Jan Vesely'nin ayrılığı sonrasında takviyelere yönelen sarı - lacivertliler, eski yıldızını transfer etmek üzere...

Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonun kadro planlaması sürerken, üst üste gelen ayrılıkların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nemanja Bjelica ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yurt dışından ve NBA'den çeşitli teklifler almasına rağmen Sırp yıldızın tercihinin Fenerbahçe Beko olduğu belirtildi.

4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen 34 yaşındaki Nemanja Bjelica, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors formasıyla NBA'de şampiyonluk yaşamıştı.

2015'TE FENERBAHÇE İLE İLKLERİ YAŞADI

2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Nemanja Bjelica, 2015'te NBA'ye gitti. NBA'de bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors için oynadı.

Bjelica, 2015 EuroLeague sezonunda ilk kez Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'nun en önemli yıldızı konumundaydı ve MVP ödülünü kazanmıştı.

GOLDEN STATE WARRIORS'TAKİ İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon Golden State Warriors için 86 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 16.1 dakikada yüzde 36.2 üçlük oranıyla 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

 

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Demlik nasıl temizlenir? Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?
Demlik nasıl temizlenir? Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Demlik nasıl temizlenir? Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Sağlık

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi
Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Aktüel

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?
Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?

Spor

Rıdvan Yılmaz muamması! Gidecek mi, kalacak mı?

İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…
İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…

Medya

İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia
Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

Yaşam

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yumuşacık ve çok kolay tarif
Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yumuşacık ve çok kolay tarif

Kadın - Aile

Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yumuşacık ve çok kolay tarif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23