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Gündem Yıllar önce "istemiyoruz" deyip karşı çıkmış... İmamoğlu'na İBB'den yalanlama
Gündem

Yıllar önce "istemiyoruz" deyip karşı çıkmış... İmamoğlu'na İBB'den yalanlama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2013 yılında "istihdama katkısı yok" diyerek karşı çıktığı "Gürpınar Balık Hali" için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Balık ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:36:00 - 2021-11-19 17:36:51

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında AK Parti döneminde yapılan ve bugün dünyaya balık ihraç eden Avrupa'nın en büyük hali Gürpınar Balık Hali'nin yapımına karşı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015'te hizmete giren Avrupa'nın en büyük hali Gürpınar Balık Hali'nden övgüyle bahsetmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2013 yılında Bugün TV'de yapılan bir programda, "Beylikdüzü'nü, geri dönüşü olmayan bir zarara uğratacak, yurttaşlarımızın huzurunu kaçıracak Balık Hali'nin, Beylikdüzü'nde istemiyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İBB'nin, "Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa'nın en büyük hali olan Gürpınar Balık Hali'ne gelen su ürünlerini ABD ve İsviçre'ye ihraç ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz." sözleriyle övündüğü Gürpınar Balık Hali'ne Ekrem İmamoğlu'nun karşı olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu, 2013 yılında katıldığı bir programda Gürpınar Balık Hali'ne şu sözlerle karşı çıkmıştı:

"İstanbul'un es eski antik limanı Beylikdüzü sahilimizde bulundu. Böylesi tarihi bir değere yerel yönetim tarafından ne yazıkki gerekli önem verilmiyor. Bu tarihi güzelliğin hemen yanı başında ilçe halkımızın yapılmaması için on binlerce imza topladığı, ulusal basında da birçok kez yer bulan Balık Hali'nin yapılıyor olmasını üzüntüyle izliyorum

Balık Hali Beylikdüzü'nün kalbine saplanmış bir hançerdir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve Beylikdüzü'nün tarihi güzelliğine sahip çıkmaya davet ediyorum

Beylikdüzü'nü, geri dönüşü olmayan bir zarara uğratacak, yurttaşlarımızın huzurunu kaçıracak Balık Hali'nin, Beylikdüzü'nde istemiyoruz."

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