Yıllar boyu ‘baldır bacak’ pazarlıyordu! O isme şok üstüne şok!

Televizyoncu Can Tanrıyar’ın sahibi olduğu Uçankuş TV’de uzun süredir yaşanan ekonomik kriz beraberinde hacze neden oldu. Çalışanlarına 6 aydır maaş ödemediği öğrenilen kanala dün haciz memurları gitti.

‘Sorumsuz’ davranmakla suçlandı

Yapımcı Can Tanrıyar, 2021 yılının Nisan ayında ortağı ile yaşadığı sorunlar sonrası maddi kriz yaşamaya başlamış ve korona virüs salgınına rağmen 80 çalışanın işine son vermişti. Çalışanlar da kanalın Maslak 1453 yerleşkesi içinde bulunan binası önünde bir basın açıklaması yaparak, Can Tanrıyar’ın ‘sorumsuz’ davrandığını savunarak haklarını sonuna kadar arayacaklarını açıklayarak hukuki süreci başlatmışlardı.

6 aydır maaş ödeyemiyor

Yaklaşık 1 yıldır ekonomik sorunlar yaşayan Can Tanrıyar son olarak mahkeme kararı ile ortağına 3 ay önce ödemesi gereken borcunu ödemedi. Medyaradar'ın haberine göre, mevcut çalışanlarına da yaklaşık 6 aydır maaş ödeyemeyen Tanrıyar'ın sahibi olduğu ve Maslak'ta bulunan Uçankuş Tv kanalının merkezine dün öğleden sonra icra memurları gitti ve haciz işlemi uyguladı tüm cihazlar haciz edilerek kaldırıldı.

Uçankuş TV bir süredir personel yetersizliği nedeniyle yayınlarında sorunlar yaşarken, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle televizyondan ayrılan emekçilere de tazminatlarını ödemediği öğrenildi.





