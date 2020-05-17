Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da hiç koronavirüs vakası görülmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün bugüne kadar Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görülmediği öğrenildi. Resmi rakamlara göre 29 bin 174 nüfusu bulunan ilçede bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmamasına rağmen halk evden çıkmıyor. Salgın tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçede vatandaşlar virüsün ilçede ortaya çıkmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık"

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede ilk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçe nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul ve diğer metropollerde yaşıyor. İlçemize dışarıdan gelen hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarını, ara vermeden yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Denetimlerimizi sıkı bir şekilde yaparak virüsün yayılmasına engel olmaya çalıştık.

"Rehavete kapılmayacağız"

Allah'a çok şükür bugüne kadar ilçemizde virüse rastlanmadı. Tek temennimiz bundan sonra da bu virüsün ilçemize girmemesidir. Bunun için elimizden gelen tüm çalışmalarımıza rehavete kapılmadan devam edeceğiz."