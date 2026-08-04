Beşiktaş'ta lisans krizi!

Beşiktaş, transferinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Leandro Trossard için Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz lisans başvurusu yapmadı. Lisansı çıkarılmadığı için UEFA kadrosunda yer alamayan futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanması halinde ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listeye eklenme hakkı bulunuyor.

Beşiktaş’ta ilginç bir durum yaşandı. Dünya Kupası’ndan dönmesi sonrasında İstanbul’a gelen, sağlık kontrolünden geçen ve resmi imzayı atan ve tatile çıkan Leandro Trossard’ın hala lisansının bulunmadığı ortaya çıktı.

Başvuruda bulunulmadı

Tatile giden ve dünden itibaren takımla beraber çalışmalara Belçikalı oyuncunun transferi 15 Temmuz’da resmi olarak açıklanmıştı. Belçikalı oyuncunun UEFA listesinde bulunmaması da dikkat çekti. Nitekim siyah-beyazlıların, Trossard’ın lisansı için resmi başvuruda bile bulunmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi’nin dün öğlen saatlere kadar girişiminin bulunmadığı, bu nedenle de UEFA listesine giremediği ifade edildi.

Leandro Trossard’ın lisansının çıkmaması, akıllara “Beşiktaş limite mi takıldı?” sorusunu akıllara getirdi. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland’ı eleyerek, Çekya takımlarından Hradec Kralove’ye rakip olan siyah-beyazlıların bir şansı daha bulunuyor. (Milliyet)