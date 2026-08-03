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Dünya Türkiye'ye ait gemi vuruldu! Yaralılar var
Dünya

Türkiye'ye ait gemi vuruldu! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
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Türkiye'ye ait gemi vuruldu! Yaralılar var

Türkiye'den Rusya'ya meyve-sebze taşıyan NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine Karadeniz'de dron saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3'ü Türk 4 mürettebat yaralanırken kaptan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı.

TÜRK GEMİSİ DRONLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

 

UKRAYNA'YI SORUMLU TUTTU

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.

Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

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