Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

ABD'li sağlık otoritelerinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalarda 47 farklı gıdayı geride bırakarak 100 tam puan alan su teresi, dünyanın en sağlıklı bitkisi ilan edilmesine rağmen Türkiye'deki sulak alanlarda adeta kaderine terk ediliyor. İçerdiği zengin A, C, K vitaminleri ve eşsiz mikro besin maddeleri sayesinde kan şekerini dengeleyen ve kanser riskini azaltan bu mucizevi bitki, yerli mutfak kültüründe neredeyse hiç yer bulmuyor. Doğal ortamlarda kendiliğinden bolca yetişen bu şifa kaynağının pazar tezgahlarında yer almaması ise uzmanlar tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.