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Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

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Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

ABD'li sağlık otoritelerinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalarda 47 farklı gıdayı geride bırakarak 100 tam puan alan su teresi, dünyanın en sağlıklı bitkisi ilan edilmesine rağmen Türkiye'deki sulak alanlarda adeta kaderine terk ediliyor. İçerdiği zengin A, C, K vitaminleri ve eşsiz mikro besin maddeleri sayesinde kan şekerini dengeleyen ve kanser riskini azaltan bu mucizevi bitki, yerli mutfak kültüründe neredeyse hiç yer bulmuyor. Doğal ortamlarda kendiliğinden bolca yetişen bu şifa kaynağının pazar tezgahlarında yer almaması ise uzmanlar tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

#1
Foto - Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi tarafından 47 farklı gıda üzerinde yapılan incelemede su teresi, barındırdığı 17 hayati besin maddesiyle 100 üzerinden 100 tam puan alarak birinci oldu. A, C ve K vitaminleri açısından zengin olan bu bitki, Türkiye'deki sulak alanlarda kendiliğinden yetişmesine karşın pazarlarda ve evlerde tüketim alanı bulamıyor.

#2
Foto - Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

Gıdaların besin yoğunluklarına göre yapılan değerlendirmede su teresi; Çin lahanası (91,99 puan), ıspanak ve pazı gibi yüksek değerli sebzeleri geride bıraktı. İçerdiği demir, folat, riboflavin ve biyoaktif bileşikler sayesinde vücudun günlük mikro besin ihtiyacını yüksek oranlarda karşılayan tek gıda olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan bitki, hücresel hasarları engelleyerek vücutta kronik iltihap oluşumunu önlüyor. Düzenli tüketildiğinde kan şekerini dengeleyen su teresi, zararlı serbest radikalleri nötralize ederek kanser riskini azaltıyor ve kemik dokusunu koruyor.

#4
Foto - Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

Akar su kenarlarında ve sulak alanlarda doğal olarak yetişen su teresi, Türkiye coğrafyasında son derece yaygın bir bulunurluğa sahip. Buna rağmen mutfak kültüründe yer edinmediği için toplanmayan bitki, pazar tezgahlarına ve günlük beslenme rutinlerine neredeyse hiç dahil edilmiyor.

#5
Foto - Ölümcül hastalıklara karşı kalkan oluyor! Dünyanın en sağlıklı bitkisi seçildi ama Türkler yüzüne bakmıyor

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