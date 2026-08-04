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Avrupa 100 binden fazla polis hacklendi!
Avrupa

100 binden fazla polis hacklendi!

Yeniakit Publisher
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100 binden fazla polis hacklendi!

İngiltere'de devlet kurumlarını hedef alan geniş çaplı siber saldırı, emniyet teşkilatında güvenlik krizine yol açtı. Savunma ve İçişleri bakanlıklarının yanı sıra ulusal güvenlik birimlerinin sistemlerine sızan saldırganlar, 100 binden fazla emniyet personeline ait gizli verileri karanlık ağda yayımladı.

İngiltere'de devlet kurumlarını hedef alan geniş çaplı siber saldırı, emniyet teşkilatında güvenlik krizine yol açtı. Savunma ve İçişleri bakanlıklarının yanı sıra ulusal güvenlik birimlerinin sistemlerine sızan saldırganlar, 100 binden fazla emniyet personeline ait gizli verileri karanlık ağda yayımladı.

 

Kritik kurumlar hedef alındı

İngiliz basınında yer alan gelişmelere göre; siber saldırganlar Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve Kraliyet Savcılık Hizmetlerine (CPS) ait sistemlere erişim sağladı. Ele geçirilen veri tabanları üzerinden 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgileri ve görev yerleri forumlara aktarıldı.

 

Hukuki veri tabanı ele geçirildi

Hackerlar, İngiltere ve Galler'de polisin hukuki destek maksadıyla kullandığı Ulusal Polis Hukuk Veri Tabanı'na (PNLD) da erişim sağladı. Emniyet mensuplarının görev yaptığı yerleri detaylarıyla sızdıran saldırganların "ExfilSquad" isimli siber suç grubu olduğu tahmin ediliyor.

Sızan veri sayısı yüz binleri buldu

Ülkede siber güvenlik zafiyeti sadece emniyet birimleriyle sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanlığına yönelik gerçekleşen benzer bir saldırıda, fert ve kurumlara ait 607 bin civarında telefon numarası ile e-posta adresi sızdırılmıştı. Son olayla birlikte İngiliz hükümetinin veri güvenliğini sağlama noktasında ciddi bir acziyet içinde olduğu belgelenmiş oldu.

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