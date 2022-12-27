Yılın transferi geliyor! Süper Lige adım adım...

Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo, rotasını son dakikada Süper Lig'e kırdı. Getafe ile prensipte anlaşan Marcelo, sürpriz bir şekilde İstanbul devinin gündemine girdi. Akşam'a göre; Brezilyalı yıldız Marcelo'nun Süper Lig'e geleceği duyuruldu... 15 sene formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek Olympiakos'un yolunu tutan Marcelo, burada aradığını bulamadı. 14 haftası geride kalan ligde 3 maçta çok kısa süreler sahada kalan Marcelo, Avrupa arenasında da istediği şansı bulamadı. Yunan ekibiyle yıldızı barışmayan tecrübeli sol bek ayrılık kararı aldı.

Devre arası Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo için İspanyol ekibi Getafe'ye ile prensip anlaşmasına vardığı duyurulmuştu. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. Fotospor'un duyurduğu habere göre; Süper Lig devi Beşiktaş, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshederek geri gönderecek. Olympiakos ise burada devreye girecek. West Ham ile görüşecek Yunan ekibi, Masuaku'yu kadroya katmak için girişimlerde bulunacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Marcelo'nun sözleşmesi feshedilecek. Şenol Güneş'in transfer listesinde olduğu Brezilyalı yıldız için Beşiktaş devreye girip bu transferi bitirecek.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk yolunda iddialı bir takım oluşturmak için devre arası transfer dönemini büyük bir şans olarak görüyor. Bu doğrultuda eksik bölgeleri kapatmak isteyen Kartal, Marcelo transferini bitirerek iddiasını güçlendirmek istiyor.

Olympiakos'ta 7 maçta 199 dakika süre alan Marcelo, 2 gole imza atarken asist katkısı sağlayamadı. Real Madrid döneminde 546 maça çıkan Brezilyalı efsane sol bek, 38 gol 103 asistlik müthiş bir katkı sağlamıştı. Kariyerinde almadık kupa bırakmayan Marcelo'nun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 6 La Liga zaferi, 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 FIFA Kulüpler Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 5 İspanya Süper Kupası ve Brezilya Milli Takımı ile aldığı 1 Konfederasyon Kupası bulunuyor.