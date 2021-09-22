“Yılın Havalimanı” ödülüne layık görüldü

Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News’in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü’nün bu yıl ki kazananı İstanbul Havalimanı oldu. Ödülü, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen “Summer Aviation Forum”da İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat aldı. Polat, koronavirüs salgınına rağmen operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam etmeyi başardıklarını ifade etti. Polat, “Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir” ifadelerini kullandı