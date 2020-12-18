Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince Cristiano Ronaldo olay oldu

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi. Tören, corona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylec bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

Ronaldo'nun bakışlara dikkat

Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince Cristiano Ronaldo'nun bakışları geceye damga vurdu. Üzgün ve şaşkın bir hale bürünen Ronaldo'nun yüz ifadesi sosyal medyada da gündem oldu.