Yılın en kötü Fenerbahçe'si

İlk 5 haftada sadece 1 kez kazanabilen sarı lacivertliler çıktığı 4 deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı. Obradovic’in öğrencileri böylece, Ülker’le birleşmesi sonucunda 2006-2007 sezonundan itibaren boy gösterdiği THY Euroleague’de 13 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. F.Bahçe ilk sezonunda Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki ilk 5 maçından 4 yenilgiyle ayrılmıştı.

Geçen sezon 5 yenilgisi vardı

Sezona İspanya’da “Merhaba” diyen F.Bahçe, ilk maçında R.Madrid’e 81-77 ile kaybederken, ardından çıktığı Kızılyıldız deplasmanında da 68-56 ile yenildi. 3. hafta müacadelesinde sahasında Baskonia’yı 87-80 ile mağlup ederken morallenen sarı lacivertliler, buna rağmen 4. haftada O.Milano’ya 87-74 ile diş geçiremedi. Son olarak da önceki gün yine deplasmanda Maccabi FOX’a 67-55 ile boyun eğdi. Şimdiden 4 yenilgi alan temsilcimiz, 2018-19’da normal sezonun tamamında 5 yenilgi almıştı.