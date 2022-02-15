Yılın Atatürkçüsü ödülünü kabul etmeyen Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ODA TV'den saldırı

Kovid-19 aşısı geliştirerek insanlara umut ışığı olan BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından verilen Yılın Atatürkçüsü ödülü için seçildi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirdi. İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.

Ödülü almaktan vazgeçtiler

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3 gün aranın ardından kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.

ODA TV'den karalama kampanyası

Geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla tüm dünyanın saygısını kazanan ve Türk bilim insanlarıyla ilgili bugün yapılan şaşkınlık uyandırdı.

Oda TV internet sitesi 12 Şubat 2022 tarihli haberinde ''Özlem Türeci ve Uğur Şahin ödülü reddetti'' şeklinde bir ifade kullandı.

Aynı haber sitesi Oda TV, 15 Şubat 2022 tarihli haberinde ise ''Türkiye'de doğu görevinden kaçtı, Alman köyünde çalıştı... Göç hikayesi'' şeklinde başlıklı bir haber yayımladı.

Oda TV'nin iki değerli bilim insanını hedef göstermesi sosyal medyada büyük tepki çekti.