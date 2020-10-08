“Yılı 750 bin satışla tamamlayabiliriz”

Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörünün 9 aylık performansına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eylülde 90 bin 619 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını, yılın 9 ayında toplamda 493 bin 621 adetlik satışla otomotiv pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,47 büyüme gösterdiğini kaydetti. Eylül ayı satışının son 20 yılın en yüksek satışı olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, “Pazarın 1 milyonlu adetlerde seyrettiği dönemlerde bile eylül aylarında 85-86 bin civarında rakamlara ulaşılırdı” dedi.

Otomatik vites satışları yüzde 73,9 arttı

Türkiye’de bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle satılan her 10 otomobilden 7’sini otomatik vites araçlar oluşturdu. Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylül sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 269 bin 798 adetle yüzde 69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118 bin 892 adetle yüzde 30,6’lık paya sahip oldu. İlk yarıda satılan her 10 otomobilden 7’si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Böylece otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 73,9 artış gösterdi.