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Ekonomi Yıldızlar geçidi Gastroshow başlıyor!
Ekonomi

Yıldızlar geçidi Gastroshow başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:37:00 -
Yıldızlar geçidi Gastroshow başlıyor!

Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ve Turkuvaz Medya Grubu, Dünya Gastronomi ve Turizm Endüstrisi'nin önemli aktörlerini bir araya getirecek olan Gastroshow'u düzenliyor.

Gastronomi Dünyası'nın buluşma noktası olarak nitelendirilen Gastroshow, 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Turkuvaz Medya Konferans Salonunda gerçekleşecek. Etkinlikte, Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, ünlü yazar Chantal Cooke, dünyaca ünlü şefler, gurme yazarlar, gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek gastronomi turizminin güncel trendlerini, yeni ürün ve hizmetleri, sektördeki gelişmeleri ele alacak.

Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Demsa Group Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ve Ünlü Şef Somer Sivrioğlu gibi değerli isimler de bu etkinlikte yer alacak.

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