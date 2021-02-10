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Gündem Yıldız Tilbe'den sert tepki: DSÖ'ye inanmıyorum!
Gündem

Yıldız Tilbe'den sert tepki: DSÖ'ye inanmıyorum!

Sosyal medya uygulaması Twitter’ı aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 18:12:00 - 2021-02-10 18:47:42
Yıldız Tilbe'den sert tepki: DSÖ'ye inanmıyorum!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Vuhan'a Kovid-19'un kökenini araştırmaya giden ancak kökeninin Çin yerine başka bir yer olabileceğini iddia eden Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekleri gizlediğini ifade eden şarkıcı Yıldız Tilbe, “Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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