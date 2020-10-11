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Ekonomi Yıldız Teknopark’tan büyük hedef
Ekonomi

Yıldız Teknopark’tan büyük hedef

Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, 2020’yi 400 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:24:00 -
Yıldız Teknopark’tan büyük hedef

2021 planlarına da değinen Turgut, “Seneye girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmayı amaçlıyoruz” dedi. Yıldız Teknopark’ın pandemiyle mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıktığını anlatan Turgut, şöyle konuştu: “Burada aşıdan hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürüldü. Normalleşme sürecine yönelik ürünler ve çözümler de ortaya koyuldu. İki nadide şirketimiz zeytin çekirdeğinden maske, yoğurt asidinden dezenfektan üretti.”

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