Yıldız Teknopark’tan 180 milyon dolar ihracat
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark’ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarının yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Bugün 280’i Ar-Ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkımızda kabul edilen proje sayısı 3 bine yaklaştı. Bu projelerden elde edilen gelir ise 2,6 milyar TL civarında” dedi.27 Temmuz 2018 Cuma 11:24
Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark’ın, faaliyetlerine 2009’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde başladığını, 2014 sonunda 23 bin 500 metrekarelik İkitelli yerleşkesinin de hizmete girmesiyle 148 bin metrekarelik alanda toplam 12 binayla hizmet verdiğini anlattı. Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem kuluçka hem de post-kuluçka programında bulunma imkanı tanıdıklarını aktaran Güner, girişimcilere, şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün danışmanlık hizmetlerini sunduklarını bildirdi.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Güner, teknopark kuluçka merkezinin geçen yıl 122 start up’a yer verdiğini, bunlardan 36’sının mezun edildiğini belirterek, “Mezun olan firmalarımız girişimci firma olarak teknoparkımızda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yılın ilk yarısında 16 yeni start up firması bünyemize kazandırılmıştır. Planımız, yıl sonuna kadar yaklaşık toplamda 40 start up’a daha ev sahipliği yapmaktır” diye konuştu.
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