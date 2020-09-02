İSTANBUL (AA) - Yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyon edinen Yıldız Teknopark, akademisyen girişimcilerden ilgi görüyor.



Yıldız Teknopark açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi, sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programı ile öne çıkıyor. Yıldız Teknopark'ta 43 üniversiteden toplam 90 akademisyenin kurduğu 72 aktif akademisyen firması bulunuyor.

Yıldız Teknopark bünyesinde 327 Ar-Ge, 98 kuluçka olmak üzere toplam 425 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerden 72'si ise aktif akademisyen şirketlerden oluşuyor. Şirketlerin, ağırlıklı olarak sağlık, kimya, medikal, makine ve teçhizat imalatı, geri dönüşüm, elektronik, enerji, yazılım, robotik, çevre ve eğitim teknolojileri alanlarında projeleri bulunuyor.

Akademisyen girişimciler arasında pek çok başarılı isim bulunuyor. Türkiye'nin iş birlikçi robotlar (İHA ve İKA’lar) ile otonom keşif, güdüm ve seyrüsefer projesinde ana yüklenici şirket olan Polonom Robotics'in kurucusu Doç. Dr. Sırma Turgut Yavuz, bu isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Çocukların zeka potansiyelini üst seviyeye çıkarmak ve daha zeki çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş bilgisayarlı zeka geliştirme programı MenalUP markasının kurucusu Ayasis'in kurucu ortağı araştırma görevlisi Reşit Doğan da kuluçkada yer alıyor. Chemtox Biolab Arge Kurucu Ortağı Prof. Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç ise sanayiye lisanslama yoluyla transfer çalışmaları yürütüyor.





- Akademisyen girişimcilerden 50 milyon TL'nin üzerinde ihracat





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin yanı sıra pek çok vakıf üniversitesinden akademisyenin de teknopark bünyesinde çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Yıldız Teknopark bünyesinde sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programımız var. Özellikle malzeme, nanoteknoloji ve donanımsal ürünler alanında altyapı sağlayan tek kuluçka merkezi olmamız bizi diğer teknoparklardan ayrıştırıyor. Bugüne kadar akademisyen girişimciler toplam 50 milyon TL'nin üzerinde ihracat yaptı. Bu akademisyenler, 29 tane patente sahip." ifadelerini kullandı.

Akademisyen girişimciler arasında buluşları ticarileşmiş pek çok kişi olduğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:



"Yıldız Kuluçka olarak akademisyenlere ücretsiz kapalı ofis imkanının yanı sıra fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Mentorluk, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı, basın ve halka ilişkiler danışmanlığı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Vergi muafiyetlerinden ve teşviklerinden yararlanma imkanı da var."