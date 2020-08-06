Yıldız Teknik Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Yıldız Teknik Üniversitesi yurtları nerede? Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Yıldız Teknik Üniversitesi yakın yurt var mı?” , “Yıldız teknik yurt imkanları” , “2020 İstanbul KYK yurt fiyatları” konularını araştırıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi barınma olanaklarına sahip üniversitelerden biridir. Yıldız Teknik Üniversite’ne İstanbul dışından gelecek öğrenciler için 3 yurtta barınma imkanı sağlanıyor. İşte, detaylar.
Yıldız Teknik Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıt olan öğrenciler yurt imkanından da yararlanabiliyor. Yurt başvuruları kayıt işlemleri sırasında yapılıyor. Elbette söz konusu üç yurdun kontenjanı sınırlı bu sebeple öğrenciler KYK ve özel yurtları da tercih edebilir.
DAVUTPAŞA ÇAĞDAŞ YAŞAM SENNUR SELÇUK ÖZTAP ÖĞRENCİ YURDU
ŞEHİDE TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBUL KIZ LİSELİLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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