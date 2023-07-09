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Yaşam Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Y. Karahan'dan Bosna Hersek ziyareti
Yaşam

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Y. Karahan'dan Bosna Hersek ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-07-09 00:10:00 - 2023-07-09 00:11:14
Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Y. Karahan'dan Bosna Hersek ziyareti

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Y. Karahan, Bosna Hersek ziyaretinde bilge Kral Kral Alija İzetbegovic’in mezarını ziyaret etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Y. Karahan Bosna Hersek'te Sırp zulmüne karşı duran bilge Kral Kral Alija İzetbegovic’in mezarına ziyarette bulunup dua etti.

Karahan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bosna Hersek’teki savaşın başarıyla sonuçlanmasında önemli rolü olan Umut Tüneli’ni ziyaret ederek Sırp orduları tarafından yapılan zülmü yerinde gördük ve sonrasında bilge Kral Alija İzetbegovic’in mezarını ziyaret ettik.


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