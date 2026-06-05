Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

İstanbul ve Yedisu fayları için çizilen felaket senaryolarını reddeden Üşümezsoy, o fay hattını işaret ederek “Burada en az 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var. Çok şiddetli hissedilecek” dedi. Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem riskinin yüksek olduğu noktaları işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy son dönemde Adana ve Malatya’da meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin de konuştu.