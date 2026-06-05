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Yeniakit Publisher
Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin deprem risk haritası ve yaklaşan tehlikelere ilişkin ezber bozan çok kritik açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda sıkça dile getirilen İstanbul ve Yedisu faylarına yönelik felaket senaryolarını sert bir dille reddeden Üşümezsoy, asıl tehlikeli noktayı işaret ederek korkutan bir uyarıda bulundu. Son dönemde Adana ve Malatya’da meydana gelen peş peşe depremleri değerlendiren ünlü deprem uzmanı, diğer meslektaşlarının aksine ezber bozan veriler paylaştı.

#1
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

İstanbul ve Yedisu fayları için çizilen felaket senaryolarını reddeden Üşümezsoy, o fay hattını işaret ederek “Burada en az 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var. Çok şiddetli hissedilecek” dedi. Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem riskinin yüksek olduğu noktaları işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy son dönemde Adana ve Malatya’da meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin de konuştu.

#2
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

"ADANALILAR TEDİRGİN OLMASIN" Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddeden Üşümezsoy, enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirtti. Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" dedi.

#3
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

7.4'LÜK SENARYOLARI REDDETTİ Üşümezsoy, diğer deprem uzmanlarını aksine Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosuna da karşı çıktı. Üşümezsoy, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsa da 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

#4
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

MALATYA’DA FAY KIRILMADI Üşümezsoy, Malatya için ise kritik değerlendirmeler yaptı. Üşümezsoy 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'e yakın bir deprem üretebileceğini ifade etti.

#5
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM KAFALARDAKİ BİR HAYALİN PROJESİ" Üşümezsoy, en çok tartışmaya neden olan ‘Büyük İstanbul depremi’ senaryolarına ilişkin de diğer meslektaşlarına zıt bir açıklama yaptı.

#6
Foto - Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!

Üşümezsoy, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini açıkladı.

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