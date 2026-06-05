Şener Üşümezsoy o iddiaları yalanladı!
Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin deprem risk haritası ve yaklaşan tehlikelere ilişkin ezber bozan çok kritik açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda sıkça dile getirilen İstanbul ve Yedisu faylarına yönelik felaket senaryolarını sert bir dille reddeden Üşümezsoy, asıl tehlikeli noktayı işaret ederek korkutan bir uyarıda bulundu. Son dönemde Adana ve Malatya’da meydana gelen peş peşe depremleri değerlendiren ünlü deprem uzmanı, diğer meslektaşlarının aksine ezber bozan veriler paylaştı.