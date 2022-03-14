Yıldız Teknik Üniversitesi başıboş köpeklere sahip çıkmaya devam ediyor

YENİ AKİT / ANKARA

Arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırlayan ve o sırada yoldan geçen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı’nın durumu hafızalardaki yerini korurken Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki (YTÜ) HAYHAK isimli klüpten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Korkularını aşmaları konusunda yardımcı olmaktayız"

YTÜ HAYHAK Kulübü'nden yapılan açıklamada, “YTÜ öğrencilerine hitap eden bazı hesapların bugün ‘tesadüfî olarak’ aynı anda yaptığı paylaşımlar bizi ciddi olarak kaygılandırmaktadır. Öğrenci olup olmadığını bilemediğimiz bazı hesapların bu paylaşımlar altına ağız birliği yapmışçasına yaptıkları yorumlar da bir o kadar üzücüdür. Bilinmesini isteriz ki kampüs içerisinde gece gündüz beslediğimiz canların tırnağına dahi zarar gelmesine izin vermeyeceğimiz gibi köpeklerden korkan öğrenci arkadaşlarımıza da bu korkularını aşmaları konusunda yardımcı olmaktayız. Kulübümüz içerisinde aktif besleme yapan birçok üyemiz daha önceleri köpek korkusuna sahip kişilerdir. Bu konuda her zaman yardımcı olmaya hazırız ve sorumluluk duyuyoruz. Bahsi geçen bu hesapların, bizlere daha önce görüşme ve bilgi alma talebiyle ulaşmadıklarını, bizlerle yapıcı çözümler üretmek ve bunları duyurmak amacıyla bir araya gelmediklerini de belirtmek isteriz. Ayrıca bizlere destek mesajları gönderen tüm öğrenci, mezun, akademisyen ve dernek üyelerine buradan toplu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.