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Yıldız şirketten fabrika yatırımı

Ülker, ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle 2018’in üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdürdü ve 221,9 milyon TL net dönem kârı elde etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:17
Yıldız şirketten fabrika yatırımı

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Ürünleriyle ağızları tatlandıran Ülker, yatırım ve ihracatıyla da ekonomiye katkısını sürdürüyor. Ülker Bisküvi’nin 2018 yılının üçüncü çeyrek net dönem kârı 221,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket bu dönemde ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 77,8 artırarak büyümesini sürdürdü. Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerinin oranı ise yüzde 38,6’ya ulaştı.

Ülker Bisküvi’nin operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı üçüncü çeyreğinde de büyümesini devam ettirdiğini belirten Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 büyüdü. Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 20,3; ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın büyümesi yüzde 77,8 olarak gerçekleşti. Ülker Bisküvi olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında desteğimizi sürdürüyoruz. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 büyürken yurtiçi operasyonlarımızın FAVÖK artış oranı yüzde 8,8, yurtdışı faaliyetlerimizin FAVÖK artış oranı, ticari faaliyetlerimizdeki artış, sinerji ve kurun pozitif etkisi ile yüzde 89,2 oranında gerçekleşti.

Tütüncü, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerimizin oranı yüzde 38,6’yla rekor kırdı. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini sene başında aşmıştık. Üçüncü çeyrekte de yüzde 16.1’e çıkarttık. Yurtiçindeki yatırımlarımızla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

3. çeyrekte güçlü performans

Atıştırmalıkların cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 1 milyar 458 milyon TL’ye yükseldi. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artışla 235,4 milyon TL oldu. İkinci çeyrekte yüzde 15,1 olan FAVÖK oranı üçüncü çeyrekte yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018’in üçüncü çeyreğinde 221,9 milyon TL oldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:17
  1. Mehmet Tütüncü
  2. Ülker

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