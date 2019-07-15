Yıldız oyuncudan bomba açıklama: Beşiktaş’a seve seve giderim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'den Beşiktaş açıklaması geldi.

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli futbolcu, “Menajerim, Beşiktaş’ın benimle ilgilendiği yönünde haberler almış. Beşiktaş’ta oynamayı kim istemez. Ancak şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor. Onların izni olmadan transfer olamam. Beşiktaş, Leicester ile anlaşırsa seve seve Siyah-Beyazlı formayı giyerim” dedi.

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