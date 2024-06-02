Yıldız oyuncu Trabzonspor’a veda etti

Geride bıraktığımız sezonun başında Udinese'den Trabzonspor'a kiralık olarak katılan Hırvat stoper Filip Benkovic'in bordo-mavili takımdaki kariyeri sona erdi.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karadeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Benkovic veda paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor formasını giydiğim her an, sizlere layık olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir özveri ve gururla mücadele ettim. Bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim.

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1.8 milyon euro piyasa değerine sahip olan Hırvat stoper, bu sezon Trabzonspor formasını 16 kez giydi.

Benkovic, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.