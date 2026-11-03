Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar

Hindistan’da yine insanlık onurunu ve temel sağlık standartlarını ayaklar altına alan korkunç bir skandal yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Bir şahsın uzun ön dişlerini budar gibi kesip kısaltmak için yüksek devirli sanayi tipi taşlama makinesi kullanması büyük tepkilere neden oldu. Denetimsizliğin ve cehaletin gözler önüne serildiği bu vahim olay, "bu kadar da olmaz" dedirttirdi.