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Sosyal Medya Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar
Sosyal Medya

Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar

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Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:

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Hindistan’da yine insanlık onurunu ve temel sağlık standartlarını ayaklar altına alan korkunç bir skandal yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Bir şahsın uzun ön dişlerini budar gibi kesip kısaltmak için yüksek devirli sanayi tipi taşlama makinesi kullanması büyük tepkilere neden oldu. Denetimsizliğin ve cehaletin gözler önüne serildiği bu vahim olay, "bu kadar da olmaz" dedirttirdi.

Hindistan'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler, denetimsizliğin ve ilkel koşulların geldiği boyutu gözler önüne serdi. Görüntülerde bir şahsın, hiçbir tıbbi kural veya hijyen önlemi olmaksızın, inşaatlarda kullanılan ağır sanayi tipi taşlama makinesiyle uzayan dişini törpülediği görüldü.

Demir ve mermer kesmek için tasarlanan yüksek devirli kesici bir aletin doğrudan ağız içinde kullanılması dikkat çekti. Yüksek hızla dönen çarkların diş etlerine ve çene yapısına zarar verme ihtimali bulunurken, herhangi bir sağlık merkezinden uzak ve tamamen steril olmayan koşullarda yapılan bu işlem sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar, merdiven altı ve denetimsiz uygulamaların tehlikelerine dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

 

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