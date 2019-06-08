



KOCAELİ (AA) - Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele ediyor.

Şampiyona, 13 Haziran'da sona erecek.

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası ise 18-23 Haziran tarihlerinde yine Kocaeli'de düzenlenecek.

TVF Lig İşleri Görevlisi Gizem Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temposu yüksek maçlar seyrettiklerini söyledi.

Kızlarla erkekler arasında bir yaş fark olduğunu anlatan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım kamp programları ve gençlerin sınav dönemi olması nedeniyle bu sene turnuvaları farklı tarihlerde yapıyoruz. Lig seviyesinde, zaman zaman da birçok lig müsabakasının üzerine çıkan tempoda çekişmeli maçlar izliyoruz. Kızlar için söyleyecek olursak, potansiyeli yüksek sporcular var. Milli takım antrenörlerimiz de müsabakaları seyrediyor. Geleceğimiz sağlam."