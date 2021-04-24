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Spor Yıldız ismi oyundan almıştı... "Orucunu açması için çıkardım"
Spor

Yıldız ismi oyundan almıştı... "Orucunu açması için çıkardım"

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, yıldız stoper Fofana'yı maçın 60'ıncı dakikasında oyundan almasıyla ilgili konuştu. Rodgers, Fofana'nın oruç tuttuğunu, vakit geldiği için rahatça yemek yiyebilmesi amacıyla oyundan aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:15:00 -
Yıldız ismi oyundan almıştı... "Orucunu açması için çıkardım"

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, evinde West Bromwich'i 3-0 yendi. Bu skorla Leicester 59 puana yükseldi.

Maçta galibeyetten çok Fofana’nın oyundan çıkması konuşuldu.

Ev sahibinde 11'de başlayan ve takımın yıldızlarından olan Wesley Fofana, 60. dakikada oyundan çıktı ve yerine Marc Albrighton oyuna dahil oldu.

Brendan Rodgers'ın yaptığı bu değişiklik, İngiltere'de ana gündem maddelerinden biri oldu.

Rodgers konuyla ilgili olarak, "" ifadFofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorumelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de oruç tutan oyuncular maç sırasında oruçlarını açtığı için azgın azınlık tarafından linç edilmişti!..

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