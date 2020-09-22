Yıldız Holding'den pandemide 5 bin 300 yeni istihdam, 330 milyon dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN / MUSAB TURAN - Yılın ilk yarısında pandemiye rağmen 5 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağlayan Yıldız Holding, bu süreçte 100'den fazla ülkeye 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, şirketin, Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde yaptığı yatırım ve ihracat ile sağladığı yeni iş imkanlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gıda ve perakende iş alanlarına odaklanma stratejisi doğrultusunda 2019'da gerçekleştirdikleri 65 milyar liralık başarılı ciro performansını bu yıl da koruduklarını dile getiren Tütüncü, "2020'ye, ülke ekonomisine katkı sunarak global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve çift haneli büyüme hedefleriyle başladık." dedi.

Bu hedeflere paralel olarak, beklenmedik şekilde gelişen pandemi gündemine rağmen, yılın ilk yarısında tüm operasyonları başarıyla yöneterek Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sunmayı sürdürdüklerini anlatan Tütüncü, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre konsolide ciroda yüzde 18, FAVÖK seviyesinde ise yüzde 16 artış elde ettiklerini bildirdi.

Tütüncü, söz konusu dönemde grup şirketleriyle birlikte ülke genelinde toplam 5 bin 300 kişiye yeni istihdam sağladıklarını, yurt içi çalışan sayısının 51 bine yükseldiğini aktardı.





- "İşe alımlar yıl sonuna kadar sürecek"





Mehmet Tütüncü, özellikle büyümede öne çıkan gıda ve perakende segmentlerinde istihdamı artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji ve e-ticaret organizasyonları için yıl sonunda işe alım hedeflediğimiz birçok pozisyonu öne çektik, ek pozisyonlar oluşturduk. Yoğun seyahat içeren bazı fonksiyonlarımız dışında işe alımları ertelediğimiz bir pozisyon olmadı. Yıl sonuna kadar bilgi teknolojileri, finans, strateji, satış, pazarlama, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi farklı fonksiyonlarımızda işe alımları sürdüreceğiz. Yeni mezunların yanı sıra orta ve üst düzey yöneticiler de istihdam edeceğiz."

Tütüncü, Yıldız Holding bünyesinde 38'i yurt içinde olmak üzere toplam 61 fabrikanın bulunduğunu kaydederek, yurt dışında bulunan 21 fabrikanın ise 13 farklı ülkeye yayılmış durumda olduğunu bildirdi.





- "Made in Türkiye etiketli ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında"





Yıldız Holding Üst Yöneticisi Tütüncü, 100'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ilk altı ayda 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi.

Türkiye'deki fabrikalarından çıkan ürünlerin dünyanın dört bir yanında "Made in Türkiye" etiketiyle tüketicilerle buluşmasından iftihar ettiklerini dile getiren Tütüncü, şu açıklamalarda bulundu:

"Hedefimiz, Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek. Yıl sonuna kadar ihracat oranımızı, önceki yıla göre çift haneli büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda Batı Afrika ülkeleri, Orta Doğu ve Amerika pazarlarında büyürken, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da da satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz."





- "Son 5 yılda 3,8 milyar liralık yatırım yaptık"





Mehmet Tütüncü, "Güçlü Türkiye" hedefine katkı sunacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, son beş yılda toplam 3,8 milyar TL yatırım yaptıklarını, bu yıl için 800 milyon liralık yatırım bütçelediklerini söyledi.

Yurt dışı gelirleriyle Türkiye'deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptıklarını dile getiren Tütüncü, böylece Yıldız Holding olarak 2018'den bu yana bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdiklerini bildirdi.

Tütüncü, bu yatırımlarla beraber Şok Marketler'in mağaza sayısını 8 bine, Bizim Toptan'ınkini ise 179'a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, yeni kurdukları anonim şirketleri SEÇ Marketçilik'in bayi sayısını da binin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını, bu artışların yeni istihdamları beraberinde getireceğini bildirdi.





- "2020'yi 'insana yatırım yılı' ilan ettik"





Yıldız Holding CEO'su Tütüncü, 2020'nin, Yıldız Holding'de "insana yatırım yılı” olarak anılacağını belirterek, kendini işinin geleceğini hazırlayan yeni nesil liderlerin, hayata bambaşka bakan uzmanların yetişeceğini söyledi.

Tütüncü, "Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de 'işimizin geleceği' hızla değişiyor. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak bizi neyin beklediğini doğru analiz edebilmemiz ve olası koşullara herkesten önce hazırlanabilmemiz hayati önem taşıyor." dedi.

İhtiyaçlar, teknolojiler ve iş yapış biçimlerindeki değişimlerden bahseden Tütüncü, tüm şirketlerin, geleceğin iş ortamında gereken yeni yetkinlikleri geliştirmeye yatırım yapmak mecburiyetinde olduğunu, Yıldız Holding olarak bu doğrultuda çalıştıklarını bildirdi.

Tütüncü, Yıldız Holding'de yaklaşık üç yıldır, çalışanlar için dijital dönüşüm, çevik proje yönetimi, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda eğitim yatırımları yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda hedefimiz, bu dönemi 'insana yatırım yılı' olarak ele alıp insan kaynağımızı buna göre şekillendirmek." dedi.





- "Birçok dijital ilki hayata geçirdik"





Yıldız Holding Üst Yöneticisi Tütüncü, pandemi sürecinde dijitalleşme alanında yaşadıkları gelişmelerden bahsederek, dijital dönüşümü; tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan, uçtan uca bir yaklaşımla ele aldıklarını bildirdi.

Pandeminin etkisiyle yeni birçok dijital uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Tütüncü, pandemi günlerinde çalışanların kendini iyi hissetmesini ve ihtiyaç duydukları anda destek almasını sağlamak amacıyla "Nasılsın" isimli dijital uygulamayı devreye aldıklarını söyledi.

Tütüncü, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'ndeki sosyal yaşam alanlarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmalar ve sohbetleri "yeni normal" çerçevesinde Dijital Koridor'a taşıdıklarını, her hafta dijital uygulama tarafından rastgele seçilen çalışanların, online platformda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulduğunu anlattı.

Mehmet Tütüncü, gençlerin profesyonel olarak iş hayatına atılmadan önce daha bilinçli kariyer tercihleri yapmaları ve kurumsal hayatta deneyim kazanmaları için tasarladıkları [email protected]ıldızHolding genç yetenek programını bu sene "Virtual JOB Experience" adıyla ilk kez online platforma taşıdıklarını bildirdi.

Daha önce yüz yüze gerçekleştirdikleri [email protected] buluşmalarını pandemi döneminde durdurmadıklarını dile getiren Tütüncü, bu program sayesinde genç çalışanlarla düzenli olarak bir araya gelerek kendilerine deneyimleri aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Tütüncü, tüm çalışanların veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla başlattıkları Analitik Akademi programıyla çalışanların, dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına adapte olmalarını ve veri okur-yazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.





- "Ülker ile yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini başlattık"





Mehmet Tütüncü, kısa süre önce Ülker şirketiyle Aliağa Buğdayı'nın ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aliağa, Ülker'in Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda geliştirildi. Proje, yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek hedefiyle 2007'de başlatıldı. İlk ekimi, 2019 Kasım'da Konya ve Ankara'da 700 dönüm arazide gerçekleştirildi. İlk hasatta yaklaşık 300 ton tohum üretim hedefini yakaladık. 2023'te buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu buğdaydan karşılamayı planlıyoruz."