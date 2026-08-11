30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

Bundan 30 yıl önce, 8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’ta ara bölgeye giren Solomos Solomou adlı Rum hain göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek istedi. Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, “Bayrak inmez, indirtmem” diyerek vur emri verdi.

Vurulan Rum hain Solomos Solomu için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öldürülüşünün 30. yılında bir anma töreni düzenledi. Törene katılan Rum lideri Nikos Hristodulidis olayla ilgili yıllardır araştırma yaptıklarını ve 18 Türk hakkında arama ve tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

KKTC yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu bildirilen 18 kişiden 5’i hakkında İnterpol aracılığıyla uluslararası arama emri “Kırmızı Bülten” hazırlandığı, 13’ü için Rum mahkemelerinden gıyabi tutuklama kararı alındığı açıklandı. 13 kişi için de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla İnterpol’e başvurulacağı öğrenildi.

TAMBURALI PAŞA: İNDİRTMEM!

Rumlar, vur emrini veren dönemin Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı “Tamburalı Paşa” Kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Bayrağa uzanan ellere geçit vermediği ve tamburalı otomatik tüfek taşıdığı için Tamburalı Paşa lakabı ile anılan Kundakçı, “Bayrağımızın indirilmesine izin veremezdim, vermedim, bayrak namustur” demişti. Bayrağın indirilmesi halinde 8 bin Rum provokatörün sınırı geçip KKTC tarafından eylem yapacağı ise daha sonra ortaya çıkmıştı.