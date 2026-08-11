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Bakan Çiftçi: Yarın yeni aşamaya geçiliyor! 81 vali ile ‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır görevde! Milletin iradesine sahip çıktı Terör devleti Filistinli şehitlerden bile rant peşinde: 1700 cenazeyi pazarlık kozu olarak tutuyorlar Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu! İşte masadaki konular: Bakan Fidan’dan Libya Çıkarması 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı
Gündem 30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu
Gündem

30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

Yeniakit Publisher
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30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’taki ara bölgede göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek isteyen Solomos Solomou adlı Rum hain, bayrak direğine tırmanırken Kahraman Türk timleri tarafından tek kurşunla imha edildi. Kuyruk acısı geçmeyen Rum lider Nikos Hristodulidis, 30 yıl sonra 18 Türk için kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

Bundan 30 yıl önce, 8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’ta ara bölgeye giren Solomos Solomou adlı Rum hain göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek istedi. Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, “Bayrak inmez, indirtmem” diyerek vur emri verdi.

Vurulan Rum hain Solomos Solomu için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öldürülüşünün 30. yılında bir anma töreni düzenledi. Törene katılan Rum lideri Nikos Hristodulidis olayla ilgili yıllardır araştırma yaptıklarını ve 18 Türk hakkında arama ve tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

KKTC yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu bildirilen 18 kişiden 5’i hakkında İnterpol aracılığıyla uluslararası arama emri “Kırmızı Bülten” hazırlandığı, 13’ü için Rum mahkemelerinden gıyabi tutuklama kararı alındığı açıklandı. 13 kişi için de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla İnterpol’e başvurulacağı öğrenildi.

TAMBURALI PAŞA: İNDİRTMEM!

Rumlar, vur emrini veren dönemin Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı “Tamburalı Paşa” Kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Bayrağa uzanan ellere geçit vermediği ve tamburalı otomatik tüfek taşıdığı için Tamburalı Paşa lakabı ile anılan Kundakçı, “Bayrağımızın indirilmesine izin veremezdim, vermedim, bayrak namustur” demişti. Bayrağın indirilmesi halinde 8 bin Rum provokatörün sınırı geçip KKTC tarafından eylem yapacağı ise daha sonra ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

İçimzdeki selanikliler ne diyor acaba

İçimizdeki geldiği gibi gitmeyenlerin Selanikli torunları bu konuya ne diyor acaba

Fikret

Yerinde bir davranıştı. Paşamızın emrini ve kararlılığını takdir ediyorum
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