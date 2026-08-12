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Gündem İstanbul'a yağmur ve fırtına uyarısı
Gündem

İstanbul'a yağmur ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
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İstanbul'a yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'da yağmur ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ayrıca, yarın Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIN SABAH VE ÖĞLEN YAĞIŞ VAR

İstanbul Valiliği ise yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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