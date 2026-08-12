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Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

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Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

Almanya'da yaşayan Kayserili Hilal Özkara sayesinde İslamiyet ile tanışan Alman Detlev Paul Kleinschmidt, Müslüman oldu.

#1
Foto - Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

Özkara'nın memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gelen Kleinschmidt için İlçe Müftülüğü binasında ihtida töreni düzenlendi.

#2
Foto - Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

İlçe Müftüsü Mehmet Yürek rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Kleinschmidt, "Davut" ismini aldı.

#3
Foto - Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

Yürek, Kleinschmidt'e İslam dininin temel inanç ve ibadet esaslarına ilişkin bilgi verdi.

#4
Foto - Alman Detlev İslam ile şereflendi: Müslüman olup ‘Davut’ adını aldı

İhtida törenine, Hilal Özkara ile ailesi de katıldı.

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