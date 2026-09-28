Gözümüz yükseklerde: ROKETSAN’dan tarihi uzay projesi

ROKETSAN'ın Türkiye'nin Antalya'da ekim ayı başında ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ana sponsorlarından biri olduğuna işaret eden İkinci, "ROKETSAN olarak uzay çalışmalarının içerisinde Türkiye'yi temsil etmekten son derece memnunuz. ROKETSAN'ın görevi aslında uzaya gönderecek olduğumuz uydu gibi faydalı yükleri taşıyacak platformları geliştirmek. Bu doğrultuda da 2020 yılında aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu uzayla, uyduyla ve uzaya fırlatmayla ilgili bir mükemmeliyet merkezi şu anda ROKETSAN'ın içerisinde faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu. İkinci, uzayın Türkiye açısından da önemli bir ekonomik potansiyeli bulunan, teknoloji alanında da çok uzun süredir yatırım yaptıkları bir alan olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "ROKETSAN'ın buradaki görevi ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 Uydu Fırlatma Sistemi projeleri kapsamında aslında Savunma Sanayii Başkanlığımızla beraber uzaya kendi uydularımızı taşıyacak olan platformları geliştiriyoruz. Konu uzay olunca alt teknolojileri, navigasyon teknolojileri, motor teknolojileri, itki teknolojileri, üzerindeki termal teknolojiler, malzeme teknolojilerinin hiçbir tanesini genelde bu konuya hakim olan ülkeler, bu teknolojiye sahip ülkeler diğer ülkelerle paylaşmıyorlar. Bunları buradaki merkezimizde, bizimle beraber çalışan birçok üniversite, işte sanayi işbirlikleriyle hayata geçirerek aslında uzayda bir oyuncu olarak yer almaya gayret gösteriyoruz. 2016'dan beri defalarca sonda roketleriyle, değişik platformlarla, uzayda aslında oluşturmuş olduğumuz çözümlerimizin denemesini, uzayla ilgili tarihçe kazandırma kısmını çok büyük oranda tamamladık. İlk etapta ŞİMŞEK 1, sonrasında ŞİMŞEK 2'nin başarılı atışlarıyla inşallah Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini ROKETSAN olarak bizler sağlayacağız."