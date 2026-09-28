Gözümüz yükseklerde: ROKETSAN’dan tarihi uzay projesi

ROKETSAN YENİDEN KULLANILABİLİR ROKETLERİ ÇALIŞIYOR: İkinci, uzaya taşınacak faydalı yüklerin kilogram başına düşecek olan maliyetlerini azaltmak, uluslararası rekabette oyuncu olabilmek için yeniden kullanılabilir kademeleri de çalıştıklarını belirtti. İkinci, şunları kaydetti: "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ama ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2'de yeniden kullanılabilir kademeler olmayacak ilk etapta fırlatacağımız platformlarda. ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2'nin üzerinde kalifiye ettiğimiz alt komplelerle aslında bundan sonraki aşamalarda yeniden kullanılabilir kademelerle kilogram başına düşen uzaya erişim maliyetini uluslararası rekabette çok iyi bir noktaya taşımayı istiyoruz. Buradaki uzay mükemmeliyet merkezimiz de bu konudaki çalışmalarına zaten başlamış durumda." Murat İkinci, ROKETSAN'ın uzay alanındaki teknolojilerin geliştirilmesi konusunda geniş bir ekosistem ve işbirliği ağı oluşturma konusunda adımlar attığını dile getirerek, "ROKETSAN'ın bütün stratejisi her işi kendi yapma değil de bu işle ilgili bir ekosistem oluşturma, buradaki tedarik zincirini oluşturma yönünde. Yoksa öteki türlü rekabet etmekte gayet sıkıntı yaşayacağımız bir dönem olabiliyor." dedi. Şirketin bu konuda geldiği seviye hakkında bilgi veren İkinci, "Şu anda 2 bin 500'e yakın iş ortağımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunların büyük kısmı aslında bize füze üretimleri tarafında destek veriyor ama uzay konusunda da kalifiye ürünler çıkarabilecek iş ortaklarımızla kabiliyetlerini geliştirmek için ciddi çabalar harcıyoruz. Bu konuda beraber hareket ediyoruz. Oradaki ekosistemi de büyütme, aslında o ekosistemin dünyaya entegrasyonu, uluslararası projelerde de yer alması için de bir gayretimiz var." ifadelerini kullandı. Ayrıca üniversiteler, TÜBİTAK Uzay gibi kamu kurumları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, savunma sanayisindeki iş ortakları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliği yaptıklarını kaydeden İkinci, "Bizim görevimiz onların yapmış olduğu uydu gibi faydalı yükleri uzaya taşıyacak olan platformu gerçekleştirmek. Ama bunun alt teknolojilerini ROKETSAN olarak biz çalıştığımız gibi bunların üretimleri, alt teknolojilerindeki AR-GE faaliyetleri konusunda hem endüstrimizi hem de üniversitelerimizi yoğun olarak kullanmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.