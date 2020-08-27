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Aktüel Yıldız Holding, Türk ekonomisine 600 milyon dolar dış kaynak sağladı
Aktüel

Yıldız Holding, Türk ekonomisine 600 milyon dolar dış kaynak sağladı

Başarılı finansal sonuçlar elde eden Yıldız Holding, elde ettiği yurt dışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:44:22 -
Yıldız Holding, Türk ekonomisine 600 milyon dolar dış kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, yurt dışı gelirlerle Türk ekonomisine 600 milyon dolar tutarında dış kaynak sağladı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, tüm insanlığı etkisi altına alan global salgının sebep olduğu olağanüstü koşullara rağmen, 2020 yılının ilk yarısında güçlü performans göstererek başarılı finansal sonuçlar elde eden Yıldız Holding, elde ettiği yurt dışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı.

Böylece Yıldız Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi.

Öte yandan, Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Yıldız Holding AŞ yurt dışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır." ifadelerine yer verildi.


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