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Yıldız Holding, sürdürülebilirlik hedeflerini küresel ölçeğe taşıdı

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”e katıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:35
Yıldız Holding, sürdürülebilirlik hedeflerini küresel ölçeğe taşıdı

Dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak tanınan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact, küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini belirlerken, iş dünyasının geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor.

"Farkındalığı artırıyoruz"

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, dünya genelinde yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun imzaladığı Global Compact’a ilişkin, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir kez daha uluslararası ölçekte bir imzayla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm iş yapış süreçlerimizde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Liderler zirvede buluştu

Yıldız Holding’in, geçen günlerde pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in 2017 çalışmalarını kapsayan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladığını hatırlatan Mutuş, geçen yılın aralık ayında Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptıklarını aktardı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:35
  1. Yıldız Holding
  2. Begüm Mutuş
  3. Global Compact
  4. pladis
  5. Godiva
  6. Ülker Bisküvi
  7. Bizim Toptan
  8. Şok Marketler
  9. Besler Gıda
  10. Kerevitaş
  11. Gözde Girişim

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