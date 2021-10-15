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Ekonomi Yıldız Holding çalışanları Global Yıldız Kupası’nda yarıştı
Ekonomi

Yıldız Holding çalışanları Global Yıldız Kupası’nda yarıştı

Yıldız Holding’in 4 farklı kıtada dijital olarak düzenlediği Global Yıldız Kupası’nda 2 bin 500 çalışan yarıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:30:00 -
Yıldız Holding çalışanları Global Yıldız Kupası’nda yarıştı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in turnuva için tasarlanan dijital avatarı ile duyurduğu yarışmaya 26 farklı şirketin çalışanları katıldı.

Türkiye’nin en büyük kurumsal turnuvalarından olan Global Yıldız Kupası’nda Türkiye’nin yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Nijerya, Romanya, İrlanda, Kazakistan, İngiltere, Hollanda, Mısır gibi farklı ülkelerde görev yapan 2 bin 500 çalışan 8 ayrı kategoride yarıştı.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Global Yıldız Kupası’nın çalışanlar tarafından her yıl heyecanla beklendiğini belirtti. Son yıllarda iş süreçlerini dijitalleştirirken pek çok etkinliği de dijital ortama taşıdıklarını aktaran Aydın, “Yıldız Holding’in gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Global Yıldız Kupası’nı da bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenleyerek tüm dünyadaki çalışanlarımız açısından erişilebilir kıldık. Turnuvalar süresince dört kıtadan binlerce çalışanımız heyecan verici müsabakalarda buluşup birbirlerini tanıma şansı da yakaladı” ifadelerini kullandı.

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