Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçında El Kabir'in ayağı kırıldı.

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında sakatlanan El Kabir'in ayağının kırıldığı belirtildi. El Kabir'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında maçta futbolseverleri üzen bir olay meydana geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. Sakatlanarak oyunu terkeden El Kabir'in fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi. El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil olmuştu. El Kabir'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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