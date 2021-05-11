Yıldız futbolculardan İsrail'e tepki!
Dünyaca ünlü futbolcular, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalleş saldırılarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.
"Hepimiz birbirimizi sevelim"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.
"Allah'ım sen Filistin'i koru"
Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Çok sayıda futbolcu tepki gösterdi
Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.
Franck Ribery'nin paylaşımı
Riyad Mahrez'in paylaşımı
Moussa Marega'nın paylaşımı